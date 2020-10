Oost-Vlaamse burgemeesters vrezen in het najaar onvoldoende te kunnen testen op corona

Vandaag hebben de Oost-Vlaamse burgemeesters samengezeten met provinciegouverneur Carina Van Cauter over de coronamaatregelen, over de toepassing van bepaalde richtlijnen, over eventuele problemen of bepaalde gevolgen. En uit dat overleg bleek dat heel wat burgemeesters zich zorgen maken over de testcapaciteit in hun gemeente in het najaar. "Het is een periode waar griep en verkoudheden zullen voorkomen. Die hebben dezelfde symptomen als corona", zegt gouverneur Carina Van Cauter. "Daarom is het belangrijk dat er in het najaar voldoende getest kan worden om mensen niet nodeloos te isoleren en in quarantaine te plaatsen."