Oost-Vlaanderen laat dode bomen herrijzen: “We nemen een stekje en planten ze opnieuw”

“Samen met specialisten maken we een lijst op waarop we bomen gaan verzamelen die we elk jaar gaan vermeerderen”, zegt Vandecastye nog. “Maar mensen kunnen ook suggesties doen. Als er een erfgoedboom in hun stad of gemeente staat waarvan ze zien dat hij in slechte staat is, dan kunnen ze dat doorgeven aan de provincie. Op die manier kan de boom opgenomen worden in onze lijst en misschien ook vermeerderd worden.