Oplossing voor slecht werkende geluidsschermen aan E313 in Borgerhout

Aan het begin van de zomer plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe geluidsschermen langs het begin E313 in Borgerhout, aan de Tuinwijk. De bewoners van de wijk merkten al snel op dat er meer lawaai te horen was dan voordien, toen de oude geluidsschermen er nog stonden, en ze vroegen om geluidsmetingen uit te voeren. Daaruit bleek dat de geluidsnormen inderdaad overschreden werden en dat de panelen niet helemaal juist geplaatst waren.

"We hebben de panelen nu beter vastgezet en de voegen gedicht", vertelt Jef Schoenmaekers van AWV. "In het weekend van 12 september hebben we nieuwe geluidsmetingen uitgevoerd en de resultaten zijn nu bekend. Die zijn positief, de geluidsnormen worden nu wel gehaald."