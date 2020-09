Opnieuw twaalf dode olifanten aangetroffen in Zimbabwe

In Zimbabwe is er een overbevolking van olifanten. Het land telt meer dan 84.000 olifanten, terwijl het geschatte ecologische draagvermogen tussen de 45.000 en 50.000 dikhuiden bedraagt. In het Hwange-reservaat, dat tussen de 45.000 en 53.000 olifanten telt op zo'n 14.600 km2, zijn de voorbije jaren veel dieren gestorven van honger en dorst.

In het naburige Botswana, dat 130.000 olifanten in het wild telt, 's werelds grootste populatie, werden de mysterieuze sterfgevallen van meer dan 300 dieren eerder dit jaar toegeschreven aan blauwalgen, bacteriën die voorkomen in water, zeker bij droog en warm weer. Toch blijven er nog altijd vragen bestaan over de mysterieuze dood van de vele dieren.