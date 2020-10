Overijse wil rouwmonument voor slachtoffers Bende van Nijvel als familie er om vraagt

Zondag 27 september was het precies 35 jaar geleden dat de Bende van Nijvel vijf mensen neerschoot in de Delhaize van Jezus-Eik, een gehucht van Overijse. Om de slachtoffers te herdenken, hangen de vlaggen voor het gemeentehuis halfstok. Als familieleden van slachtoffers dat wensen, kan er ook een officieel rouwmonument komen, zegt burgemeester van Overijse, Inge Lenseclaes. "Dit is iets wat Overijse erg heeft geraakt en wat nog steeds leeft in het dorp. Uit respect en medeleven hebben we de vlaggen halfstok gehangen. Mochten slachtoffers of familieleden vragen om een gedenkteken of rouwmonument dan staan we we daar zeker voor open. Toch gaan we niet zelf het initatief nemen."