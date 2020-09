Zal Trump tegenstander Biden vloeren, of wint Biden toch op punten? VRT NWS blikt vooruit naar verkiezingsdebatten

Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Dat is ongeveer waar het om draait vannacht. Donald Trump, de Republikeinse kandidaat om zichzelf op te volgen, gaat in Cleveland in debat met Joe Biden, kandidaat voor de Democraten.

Presidentiële debatten hebben een lange traditie in de VS. Ze zorgen vaak voor memorabele momenten. En in sommige gevallen zijn de debatten bepalend voor de uitslag van de verkiezingen. Nu eens door een rake oneliner, dan weer door een verbale of non-verbale uitschuiver.

Maar zullen deze debatten hetzelfde effect hebben nu de Verenigde Staten meer verdeeld zijn dan ooit, in een jaar waar de coronacrisis de hele campagne en de verkiezingen zelf overhoop gooit? Björn Soenens blikt vooruit en achteruit bij Thomas De Graeve in deze extra Björn in the USA - podcast.

Beluister hier de podcast van Björn Soenens en Thomas De Graeve: