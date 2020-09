Krijgt familie 22 jaar na dood van 11-jarige Nicky Verstappen antwoorden? Proces tegen beklaagde Jos Brech van start 

We spoelen terug naar 10 augustus 1998. Tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheid, in Nederlands Limburg, verdwijnt de 11-jarige Nicky Verstappen. Een dag later wordt hij dood teruggevonden. Een dader wordt er niet gevonden en de zaak wordt een cold case, waar speurders in Nederland hun tanden op stukbijten. Tot in de zomer van 2018.

Op een persconferentie kondigt de politie en het gerecht aan dat er een doorbraak is. In de maanden voordien houden de speurders een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek, "als laatste kans" om de dader te vinden. Maar liefst 15.000 mannen staan uiteindelijk hun DNA af én er wordt een match gevonden: Jos Brech. Bovendien zat die naam al in het dossier, want hij dwaalde die nacht rond op de plek waar de jongen gevonden werd.

Maar de man is spoorloos. In oktober 2017 is hij naar het buitenland gevlucht en sinds april 2018 is er geen enkel spoor meer van hem. Zijn laatste bekende verblijfplaats is een chalet in de Franse Vogezen. Wat de zoektocht nog bemoeilijkt, is het feit dat hij gespecialiseerd is in "bushcraften" (overleven in de natuur).

Over heel Europa wordt zijn opsporingsbericht verspreid. Met resultaat, want op 26 augustus kan hij gevat worden in een klein dorpje, op 50 kilometer van Barcelona.