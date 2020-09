Rechtszaak van Rudi De Kerpel (N-VA) tegen viroloog Marc Van Ranst gestart in Mechelen: “Dit is tijdverlies”

In Mechelen is de rechtszaak van Rudi De Kerpel, ondernemer en N-VA-regeringscommissaris, tegen viroloog Marc Van Ranst gestart. De Kerpel eist 5.000 euro omdat Van Ranst in een tweet mensen opriep om niet naar Antwerpen te komen deze zomer door de hoge besmettingsgraad. Daardoor zou De Kerpel serieuze schade hebben opgelopen.