Restauratie van Rubens-drieluik in Mechelen gaat van start: "Dit topstuk wordt met de grootste zorg behandeld"

In totaal zullen de werken ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarna zal het drieluik terug opgehangen worden, al is de precieze locatie daarvoor nog niet gekend. "Op 6 oktober is er overleg met de Topstukkenraad", aldus Stroobants. "Maar in elk geval zal het kunstwerk in de kerk blijven. Hier gaat het niet buiten", klinkt het vastberaden.