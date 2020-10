Minister van werk Nathalie Muylle krijgt welvaartsenveloppe van vakbonden in haar thuisbasis

Het is het perfecte moment om druk te zetten nu de 7 partijen samenzitten om een nieuwe federale regering te vormen, zeggen de vakbonden. Ze vroegen aan minister van werk en economie Nathalie Muylle (CD&V) om de ziekteuitkeringen en de pensioenen te verhogen. Wim David van het ACV West-Vlaanderen: "Het is nu echt het moment. De begroting ligt op tafel, we willen de laagste pensioenen optrekken tot netto 1500 euro per maand. Het is heel belangrijk om nu een signaal te geven aan de mensen die aan het onderhandelen zijn."

Minister Muylle zegt dat veel van hun vragen op de tafel liggen bij de regeringsonderhandelingen. “Wij willen hier echt iets aan doen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen met een laag loon, alleenstaanden, mensen met een beperking en de pensioenen. We proberen ervoor te zorgen dat die omhoog kunnen. Ook het minimumpensioen van 1.500 euro ligt op tafel. We hebben nu al 600 miljoen voor een sociaal akkoord goedgekeurd en een budget vrijgemaakt om 5.000 extra handen naar de zorg te krijgen. Het is nu belangrijk om dat ook uit te voeren”, besluit de minister.