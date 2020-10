Schulensmeer wordt verder uitgebouwd voor watersporten

Gisteren is er aan het Schulensmeer een nieuwe steiger van 18 meter in gebruik genomen, en een G-kano voor personen met een beperking. Het Schulensmeer mikt met de aankoop van de speciale roeiboot en - binnenkort - aangepaste surfplanken ook op G-sporters.

"We willen inzetten op toegankelijkheid en op meer G-watersport. Ik denk dat het aanbod van G-watersport in Vlaanderen nog niet zo groot is, dus we proberen daar een beetje een trekkersrol in te spelen”, zegt Steven Vanmechelen van de Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer.