Minister-president Jambon (N-VA) licht sluier op van Vlaams plan om economie te herlanceren: "4,3 miljard euro investeren"

Het relanceplan is gebaseerd op zeven pijlers om een antwoord te bieden op grote hedendaagse uitdagingen, klinkt het. De eerste: het zorgsysteem op niveau houden. Daarvoor voorziet de Vlaamse Regering 525 miljoen euro per jaar. Zo wil ze het beroep aantrekkelijker maken. Het geld zou voornamelijk gaan naar een betere verloning en een vermindering van de werkdruk. "We hebben terecht voor hen geapplaudiseerd", zegt Jambon over het zorgpersoneel. "Maar de crisis heeft ook zwakke plekken in ons zorg- en welzijnssysteem blootgelegd. Die moeten we aanpakken."