TEJO-huis in Leuven bestaat 1 jaar: "Jongeren kunnen hier gewoon binnenlopen voor een therapeutisch gesprek"

Er werken 60 vrijwilligers in het TEJO-huis waarvan 20 professionele therapeuten die dat gratis doen, vertelt Luc Deneffe. "Het voorbije jaar hebben we 218 jongeren over de vloer gekregen. Het gaat meestal over jongeren tussen 10 en 20 jaar en we zien meer meisjes dan jongens. Jongeren komen met verschillende problemen. Dat kan gaan over hun zelfbeeld, over angsten en depressieve gevoelens of over een moeilijk thuissituatie."