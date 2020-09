Vakbonden voeren "coronaproof" actie voor hogere uitkeringen

Het probleem draait rond de zogeheten welvaartsenveloppe. Dat is een bedrag waarmee de werkloosheids- en ziekteuitkeringen én de pensioenen verhoogd kunnen worden, bovenop de indexering. De vakbonden klagen dat de werkgevers daar voorlopig niet over willen onderhandelen.

ACV-voorzitter Marc Leemans: "Er ligt 700 miljoen op tafel, en wij kunnen niet aanvaarden dat de mensen daar nog eens zes maanden op moeten wachten." Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV: "De werkgevers moeten onderhandelen, zodat mensen die het moeilijk hebben het iets minder moeilijk krijgen."

De acties vinden in het hele land plaats. Coronaproof, zeggen de vakbonden, wat betekent dat de afspraak is dat er nergens meer dan 400 mensen bij elkaar komen.

Toch is het de verwachting dat dat tot hinder bij het openbaar vervoer leidt. In Brussel rijden voorlopig drie op de vier metrostellen. Voor de helft van de tramlijnen is er wat vertraging. Bij de Lijn in Vlaanderen is er voorlopig geen hinder. Maar voor een volledig beeld is het nog afwachten. De acties starten om 9.30 uur vanochtend.