Veel opkuiswerk aan de kust na storm Odette: “Eerst de wegen vrijmaken, daarna nog weken bezig”

In Middelkerke zijn 20 gemeentewerkers bezig met de opruimwerken. Ze gebruiken daarvoor tractoren, bulldozers en vrachtwagens. “De banen worden eerst vrijgemaakt. Dat moet vandaag nog lukken. Nadien zal het nog weken werk vragen. We pakken dan de fietspaden, voetpaden en de goten aan”, zegt Van Belleghem.

Een tweedeverblijver uit Melsele, bij Merelbeke, is haar auto aan het uitgraven: “Blijkbaar was het hier nog redelijk, want aan de overkant was het nog erger. Het zand plakt er enorm aan, het is vettig en zout. Ook de remschijven zitten vol zand. Gelukkig moeten we niet zover”, besluit de vrouw.