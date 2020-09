Vragen aan de nieuwsombudsman over de coronaverslaggeving: van de positiviteitsratio tot "vastgestelde besmettingen"

De grafiek die u vaak ziet op de website en in "Het Journaal" toonde altijd de vastgestelde besmettingen van maart tot nu. De laatste dagen zijn er bijna evenveel vastgestelde besmettingen als in de lente. Je zou dan de indruk kunnen hebben dat de crisis bijna even erg is als in de lente. Maar vergeet dus niet : in de lente staat elke vaststelling voor naar schatting dertig besmettingen. Vandaag voor maar drie.

Met andere woorden: de huidige heropflakkering is nog lang geen piek zoals die van april en mei, terwijl dat op grafieken wel zo kan lijken. De grafiek zou je daarover op het verkeerde been kunnen zetten. Ik heb dat aangekaart bij de redactie. De redactie zal de grafiek nu pas laten beginnen in juli, zodat een mogelijk foute indruk vermeden wordt.