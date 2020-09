"Vergeten conflict" laait in alle hevigheid op: wat is er aan de hand in Nagorno-Karabach?

Nagorno-Karabach is een klein gebied in de zuidelijke Kaukasus, onder Rusland en Tsjetsjenië. Het is ongeveer anderhalf keer zo groot als Antwerpen. Toch klinkt de naam bekend in de oren, toch voor wie al iets ouder is. Vanaf het einde van de jaren 80 woedde in Nagorno-Karabach immers een bloedige oorlog, die zo'n 30.000 mensenlevens eiste.