Wechelderzande in de ban van de cucuzi: "Ik heb de langste rechte van 1,83 meter"

Cucuzi's kweken voor een wedstrijd is één ding. Kan je met de vrucht nog iets anders? "We hebben er al soep van gemaakt maar voor veel andere bereidingen is hij niet geschikt. Bovendien is een gevulde cucuzi nogal lastig. Vind maar eens een oven van twee meter lang", aldus Davy. "Mijn vrouw heeft in Wechelderzande een brouwerij. Misschien moeten we eens proberen er bier van te maken." Davy kan gerust experimenteren met kilo's van de lange kalebassen. "Het cucuzikampioenschap vond bij mij in de garage plaats dus ik heb wel een voorraadje liggen."