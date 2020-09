Wereldleiders beloven terugdraaiing natuurverlies tegen 2030

Ze verbinden zich daarmee tot doortastende maatregelen voor de natuur om de gezondheid van de mens en van de planeet te beschermen, zo heeft het Wereldnatuurfonds WWF meegedeeld.

De belofte wordt maandag officieel gelanceerd op het 'Leaders Event for Nature and People' tijdens een topbijeenkomst van de Verenigde Naties over biodiversiteit. Onder de ondertekenaars zijn de leiders van vijf van 's werelds grootste economieën en de voorzitter van de Europese Commissie. Ze willen het "dramatische" verlies aan natuur stoppen en terugdraaien tegen 2030, aldus de natuurbehoudsorganisatie.

"WWF is blij dat België deze belofte mee ondertekent", zegt Sofie Luyten, directeur van de beleidsdienst, in de mededeling. De organisatie verwacht "dan ook van de volgende federale regering dat ze zich volop inzet om op Belgisch niveau de nodige stappen te zetten om het verlies van natuur te stoppen en de impact van onze productie en consumptie te halveren."

In het afgelopen jaar hebben een reeks grote rapporten erop gewezen dat de natuur wereldwijd met een ongekende snelheid achteruitgaat door de manier waarop we produceren en consumeren. De 'Leaders Pledge for Nature' benadrukt dat deze crisis onomkeerbare schade toebrengt aan onze levensondersteunende systemen, armoede en ongelijkheden verergert, het risico op toekomstige zoönotische pandemieën vergroot en aanzienlijk bijdraagt aan klimaatverandering.