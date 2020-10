Armoedecijfers vóór de coronacrisis: "Ook in West-Vlaanderen neemt het toe"

Koepelorganisatie Decenniumdoelen maakt de armoedebarometer. Dat is een meetsysteem van de armoede met 16 indicatoren. De barometer meet ondermeer het aantal leefloners, de inkomensgarantie voor ouderen, het aantal mensen dat gebruik maakt van budgetmeters van gas en elektriciteit, het aantal sociale woningen, de vertraging op school enzovoort. De barometer meet de evolutie sinds 2008: ging de gemeente of stad er al of niet op vooruit in die verschillende parameters?

De West-Vlaamse steden en gemeenten kregen scores van -14 tot 5 punten. Mesen scoorde het slechtst, Wingene het best. Ongeveer de helft van de West-Vlaamse gemeenten en steden ging erop achteruit, het andere derde trappelde ter plaatse of ging licht vooruit. Verontrustend is dat de coronacrisis nog niet is verrekend in de armoedebarometer: de jongste cijfers dateren van eind vorig jaar. Toen al was de situatie zo slecht, dat geeft te denken over wat de cijfers zullen zijn na de doortocht van COVID-19.