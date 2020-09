Wie zal Vlaams herstelplan betalen? "Belastingbetaler, maar geen extra belastingen", zegt minister-president Jambon

Jambon verdedigt de plannen van de Vlaamse overheid om de armoedecijfers terug te dringen. De beste remedie om mensen uit de armoede te halen, is ze aan werk helpen.

"We hebben 250 miljoen euro bijkomend voorzien in het regeerakkoord voor sociale huisvesting. Fundamenteel willen we mensen aan het werk krijgen. Dat is de beste manier om mensen uit de armoede halen. U zal gezien hebben dat we 80 procent van de mensen die kunnen werken, aan het werk willen krijgen. We gaan van het jaar 2021 het opleidingsjaar gaan maken. We gaan de competenties van de mensen aanscherpen om in aanmerking te komen voor een job. Mensen aan het werk krijgen is de basispijler van ons beleid."

