Zonk de M/S Estonia na botsing met duikboot? Nieuwe docu werpt ander licht op een van grootste Europese scheepsrampen

De ramp met de M/S Estonia op 28 september 1994 in de Baltische Zee was de grootste zeeramp met een Europees schip na de Titanic in 1912 en een van de grootste scheepsrampen in Europese wateren in vredestijd. 852 mensen kwamen toen om het leven. Het wrak ligt nog steeds op de bodem van de zee, de meeste lichamen zijn nooit geborgen.

In 1997 luidden de officiële conclusies van een internationaal onderzoek naar de ramp (gezamenlijk uitgevoerd door Zweden, Finland en Estland) dat de ferry tijdens een storm gezonken is doordat de sloten van de boegdeur niet meer werkten. In een nieuwe Zweedse documentaire suggereren de makers echter dat een explosie of een aanvaring met een duikboot de ferry mogelijk tot zinken bracht.

De documentairemakers stuurden vorig jaar een onderwaterrobot naar de zeebodem om het wrak te filmen. Op de beelden die de robot maakte, is aan stuurboord een groot gat van 4 meter te zien in de romp van het schip (foto onder). "Het kan niet uitgesloten worden dat de schade een belangrijke rol heeft gespeeld bij het zinken van het schip", verklaart Joergen Amdahl, een professor marinetechnologie aan de universiteit van de Noorse stad Trondheim, in de documentaire, waarvan de eerste van vijf afleveringen vandaag wordt uitgezonden.