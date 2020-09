ADAM wordt Design Museum Brussels en opent nieuwe zaal gewijd aan Belgisch design

Het ADAM (Art and Design Atomium Museum) op de Heizel in Brussel verandert zijn naam in "Design Museum Brussels". De nieuwe naam moet de nieuwe identiteit duidelijk maken, die van het enige designmuseum in de hoofdstad. Tegelijk is een nieuwe tentoonstelling en een nieuwe permanente zaal voorgesteld die gewijd zal zijn aan Belgisch design. Het museum viert in december zijn vijfde verjaardag.