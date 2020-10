Bietencampagne later van start: "Ondanks bladluis en hittegolf hoog suikergehalte"

Er zullen de komende dagen weer veel landbouwvoertuigen op de baan zijn in onze regio, want de bietencampagne is begonnen. Dat betekent dat landbouwers hun suikerbieten oogsten en naar de suikerfabriek in Tienen brengen om er suiker van te maken.

Door de droogte deze zomer is de bietenoogst later begonnen dan normaal. Maar omdat de bieten veel zon gezien hebben, is het suikergehalte hoog. "Wij verwachten een gemiddelde campagne. Zelfs iets hoger in suikerrijkheid.", zegt directeur Jan Ingels. "De volumes zullen zich nog moeten bewijzen afhankelijk van de regenval nu."