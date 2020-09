Biostatisticus Molenberghs wil corona-staatssecretaris:  “Geen 12 commandanten in de cockpit maar 1 iemand aan de stuurknuppel"

Voor Molenberghs primeert vooral de duidelijkheid die zo’n functie met zich meebrengt. “Het grote voordeel, na een kakofonie van communicatie tussen politici en wetenschappers, is dat er één duidelijk aanspreekpunt is. Dat kan binnen de politiek óf binnen de wetenschap georganiseerd worden, of beiden. Het zou de communicatie in ieder geval duidelijker en vlotter maken.”

“We zitten natuurlijk met een heel complex federaal land, waar regionale en federale overheden het allemaal een beetje voor het zeggen hebben”, vervolgt de biostatisticus. “In dit geval heb je dan iemand die de boel coördineert. Geen twaalf commandanten in de cockpit maar één persoon die aan de stuurknuppel zit, dat zou echt wel helpen.”

Maar wat als de coronacrisis ooit op z’n einde loopt? Dan lijkt een staatssecretaris van ‘Corona’ overbodig. “Dat zou eigenlijk goed nieuws zijn”, vindt Molenberghs. “Daar zitten we volgens mij allemaal op te wachten. Maar de dag dat er een vaccin komt, is het werk nog niet voorbij. De gevolgen van de coronacrisis zullen ook dan nog merkbaar zijn. Daar kan zo’n staatssecretaris zich óók mee bezighouden. Zo’n figuur kan ook lessen trekken uit deze crisis, met volgende crisissen in het achterhoofd.”