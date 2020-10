Blankenberge en Ardooie weren wielerpubliek: "Ook onderweg zijn er mobiele stewards"

Vandaag begint de BinckBank Tour met een West-Vlaamse rit. De renners starten in Blankenberge en rijden via Zuienkerke, Ichtegem, Torhout en Lichtervelde naar de aankomst in Ardooie. Normaal gezien komt er veel volk naar de start en de aankomst. Maar door de coronacrisis kan dat niet. "We willen niet dat er een massa naar Blankenberge en Ardooie komt. Dat bezorgt ons extra werk maar we willen dat alles veilig verloopt", zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo.

Wie langs het parcours staat, moet een mondmasker dragen. "We kunnen niet verhinderen dat er mensen even naar buiten komen wanneer de renners voor hun deur passeren. Maar we vragen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden. We gaan mobiele stewards inzetten die alles in de gaten houden."