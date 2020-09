Bosbranden in Californië bedreigen tientallen wijndomeinen

De bosbrand heeft ook het Chateau Boswell Winery-complex in St. Helena volledig in de as gelegd. In de regio zijn zo'n 450 wijndomeinen gevestigd, goed voor meer dan 1 miljoen hectare aan wijnranken. De branden woeden nu al een tijdje in Californië en sommige wijntelers spreken nu al van een verloren jaar. Als het vuur de wijnranken niet vernielt dan kan ook de rook de smaak van de druiven nog vernietigen.

