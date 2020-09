Bouw nieuwe gevangenis van Dendermonde eindelijk gestart

De nieuwe gevangenis van Dendermonde wordt 41.000 vierkante meter groot en er zal plaats zijn voor 444 gevangenen. Dat zijn er 100 meer dan de gevangenis van Beveren. De nieuwe gevangenis van Dendermonde is bijna een exacte kopie van die in Beveren. Beide gevangenissen werden jaren geleden dan ook op hetzelfde moment besteld. Maar terwijl de gevangenis van Beveren er al 6 jaar staat, kunnen ze nu pas beginnen aan de gevangenis van Dendermonde. “Het was lang onduidelijk of de gevangenis er wel zou komen”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). “Er is veel juridisch getouwtrek geweest. Maar we hebben volgehouden. We hebben helaas ook pech gehad dat er heel wat protest is geweest. Daardoor hebben we veel geld en tijd verloren. Maar we zijn blij dat we eindelijk kunnen bouwen.”