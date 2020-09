Britse parlement keurt omstreden brexitwet van premier Johnson goed

Wat de gevolgen zijn voor de brexit, is nog niet duidelijk. De wet moet nu nog worden gestemd in het Hogerhuis. Ondertussen onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie nog steeds over een handelsakkoord. Als dat akkoord er komt tegen eind oktober, is er geen speciale oplossing nodig voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als er geen akkoord komt.