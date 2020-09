Brief met verdacht poeder gevonden in postkantoor Deurne

Rond kwart voor acht vanochtend werd een brief met een verdacht poeder gevonden in het postkantoor aan de Gallifortlei in Deurne. De brandweer was ter plaatse om de brief te controleren. Uit voorzorg werd de procedure opgestart en kwam de civiele bescherming om kwart na negen de brief ophalen. De Gallifortlei was tot die tijd in één richting afgesloten.