Brugse restaurantuitbater in Sluis over strengere Nederlandse maatregelen: “Ramp, want moeten personeel blijven betalen”

Van Os had de verstrenging niet zien aankomen: “Er werd veel over gepraat, maar we hadden niet verwacht dat ze nog eens strenger gingen worden. Want het ging er hier al zo strikt aan toe. In de provincie Zeeland is het aantal besmettingen toegenomen, maar dat is over het water. Maar in Zeeuws-Vlaanderen is het veel minder en bij ons hier in Sluis is er zelfs geen enkele besmetting!”