Brussel verbiedt straatprostitutie en rendez-voushotels om coronabesmettingen tegen te gaan 

Sinds gisterenavond is prostitutie in straten en in gebouwen verboden in de stad Brussel. Zo hoopt de stad de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Straatprostitutie wordt dus verboden en enkele rendez-voushotels in de Alhambrawijk moeten sluiten. De meningen zijn verdeeld: "Ik heb net gehoord dat er door de coronamaatregelen een groter beroep wordt gedaan op prostitués en escortes. Net daarom zou het helemaal niet mogelijk mogen zijn dat ze als illegaal worden beschouwd", zegt een voorbijgangster.

"Ik vind dat Brussel dat eerder moeten bezien als iets normaal dat gebeurt, dus dit is niet de manier om daar mee om te gaan. Brussel is een grootstad, dus je weet dat dat gaat gebeuren." zegt weer een andere vrouw. En voor deze jongeman maakt het allemaal niet uit: "Als dat door corona gebeurt, dan maakt het niet zoveel verschil uit of je in Brussel-Stad of in Schaarbeek zit. Want uiteindelijk is het verschil maar 10 minuten stappen."

Hoe lang de regel zal gelden is nog niet duidelijk.