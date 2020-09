Burgemeester grensgemeente Ravels vreest voor horecatoerisme door strengere Nederlandse coronamaatregelen

Burgemeester Walter Luyten (CD&V) is bezorgd. Zijn gemeente Ravels grenst aan Nederland en daar moeten cafés en restaurants voortaan al om 22 uur dicht. Hij vreest dat heel wat Nederlanders naar België afzakken om verder op stap te gaan. In ons land mogen de cafés tot 1 uur openblijven.

"Het zou kunnen dat we een massale instroom van Nederlanders gaan krijgen", aldus Luyten. "Onze Nederlandse vrienden zijn natuurlijk altijd welkom - ik denk trouwens dat onze horeca-uitbaters de extra steun goed kunnen gebruiken - maar het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we hier niet te veel besmettingen krijgen."

Ravels neemt voorlopig nog geen maatregelen maar houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. "We gaan deze situatie inderdaad goed opvolgen en afwachten. We zullen zien welk effect de nieuwe maatregelen op onze gemeente hebben, en pas dan eventueel bijsturen."

De nieuwe maatregelen in Nederland gaan vanavond in, voorlopig voor de komende drie weken.