Brusselse horeca vroeger dicht: "Twee uur eerder sluiten gaat niet veel oplossen" 

Het vroegere sluitingsuur is één van de nieuwe maatregelen om te helpen voorkomen dat het aantal coronabesmettingen nog meer stijgt in Brussel. Cafés en nachtwinkels moeten sluiten om 23 uur. De meeste klanten hebben begrip voor de maatregel: "Het is maandag, morgen moet ik gaan werken, dus het is nog niet zo slecht dat cafés vroeger dichtgaan", grapt een bezoeker van een café. "Mij stoort het niet dat de cafés vroeger dichtgaan omdat ik in de week moet werken, maar in het weekend kan ik me voorstellen dat dat niet zo leuk is als je hier in de buurt woont", zegt weer iemand anders. Andere reacties van klanten gaan van "we begrijpen het wel" tot "het is heel spijtig".