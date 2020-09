Chadwick Boseman paste Sienna Millers loon bij voor rol in "21 bridges": "Respectvol, dat gebeurt in Hollywood gewoon niet" 

Sienna Miller vertelt in Empire dat Chadwick Boseman heel erg achter haar aan zat voor de rol van detective Frankie Burns in "21 bridges". "Hij was een fan van mijn werk, wat erg opwindend was, want ik was tien keer meer fan van zijn werk. Hij vroeg me of ik in de film wou meespelen. Op dat moment wou ik niet meer werken. Ik was non-stop aan het werk geweest en ik was uitgeput, maar ik wou met hem werken."