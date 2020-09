Groot onderzoek naar drugssmokkel: onder meer (veroordeelde) ex-rijkswachtbaas en Aquino-broer opgepakt

Spilfiguur in het hele verhaal lijkt Willy Van Mechelen en dat is allesbehalve een onbekende voor het gerecht. De intussen 77-jarige Van Mechelen was een ex-rijkswachter en stond ooit zelf aan het hoofd van de drugssectie van de Antwerpse BOB. Maar er is meer: hij werd eerder al eens veroordeeld voor internationale drugshandel. In 2002 werd hij door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot 5 jaar cel wegens internationale drugshandel, maar hij slaagde erin om door de mazen van het politienet te glippen. Pas in 2011 kon hij gevat worden in Nederland, waarhij ondergedoken leefde.