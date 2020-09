Hoe is het met jouw kennis van onze dialecten gesteld? Ontdek het in deze quiz

Die databank staat sinds vandaag online en bevat meer dan 200.000 dialectwoorden. Hij is nog niet volledig en wordt de komende maanden voort aangevuld, maar nu al kan je allerlei termen naar keuze ingeven om te zien hoe mensen die her en der in Vlaanderen noemen. Tegelijk kan je voor elke term een kaart opvragen die de geografische spreiding van alle mogelijke dialectwoorden in een oogopslag duidelijk maakt.