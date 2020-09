Daten terwijl we afstand moeten houden? "Slow dating komt op, beseffen nu hoe belangrijk liefde is"

Nieuwe mensen leren kennen en daten, het is niet evident in een tijd waarin we afstand moeten houden en moeten tellen met hoeveel mensen we nauw contact hebben. Daarover getuigen enkele singles in "Vandaag" op Eén. Maar dat hoeft niet enkel negatief te zijn, zegt seksuologe Lotte Vanwezemael. "Slow daten komt op. We beseffen nu pas hoe belangrijk liefde is."