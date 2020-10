Nieuwe coronaregels, verplichte reddingsstrook in file en hogere sociale energietarieven: dit verandert er op 1 oktober

En ook de mondmaskerregels worden versoepeld. Mondmaskers blijven belangrijk, klonk het bij Wilmès, maar ze zijn niet overal even nuttig. Dus moet je ze vanaf nu in open lucht alleen nog verplicht dragen op drukke plaatsen en als de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. In gesloten ruimtes blijven de regels zoals ze zijn, in winkels, op de bus of de trein of in de bioscoop zal je dus nog altijd een mondmasker moeten dragen.