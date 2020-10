Eendenkooi van Meetkerke wordt beschermd monument: “Ze zou al vanuit de middeleeuwen zijn”

Het is een bepaald type van kooi waarvan er maar enkele nog bestaan in Nederland, één in Tsjechië en één in Meetkerke. Er zijn sterke aanwijzingen dat het jagen met eendenkooien in Vlaanderen is uitgevonden. “De oudste expliciete vermelding van de eendenkooi van Meetkerke gaat terug tot 1554, maar de oorsprong van de constructie kan ouder zijn en opklimmen tot de middeleeuwen. Op dezelfde locatie is er een duidelijk verband met een zwanenhouderij of zogenaamde Zwanerie, al vermeld in 1525”, zegt minister Diependaele.