Emir van Koeweit (91) is overleden

Al-Sabah kwam aan de macht in 2006, na de dood van de vorige emir. Eerst kwam de toenmalige kroonprins sheikh Saad al-Sabah even aan de macht. Maar hij werd ziek en was niet meer in staat om het roer over te nemen. Het parlement oordeelde dat sjeik Saad moest worden vervangen door sjeik Sabah die toen nog premier was. Het was de eerste keer in de geschiedenis van Koeweit en de Golf dat een leider door een (zacht) democratisch proces aan de macht kwam.