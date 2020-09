Druk in dierenasiel Tienen: "Voor dieren gekocht tijdens lockdown, kan nu niet meer worden gezorgd" 

Er zijn twee redenen waarom het zo druk is in het Tiense asiel. "We zien een verhoging van inbeslagnames van dieren in onze regio, zegt Sébastien. "Vaak zijn dat verwaarloosde dieren die hier terechtkomen. En anderzijds zien we dat er ook veel jonge dieren binnengebracht worden. Dat zijn meestal honden of katten die mensen gekocht hebben in het voorjaar tijdens de lockdown, mensen die toen een huisdier wilden als gezelschap. Maar die dieren zijn ondertussen groter geworden en mensen gaan opnieuw werken, en dan gaan ze bij asielen aankloppen. In die zin houden we ons hart vast voor de rest van het jaar."