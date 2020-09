Franse president Macron ontmoet Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja, kan hij echt iets doen voor Wit-Rusland?

President Macron beloofde ook dat hij zou proberen om de politieke gevangenen in Wit-Rusland snel vrij te krijgen. En dat zijn er nogal wat. Want naast vooraanstaande politici van de oppositie zijn ook vorig weekend weer honderden mensen gearresteerd, op de aanhoudende betogingen tegen president Loekasjenko in Minsk.

Emmanuel Macron probeert intussen al een bemiddelende rol te spelen in veel brandhaarden. Zo beloofde hij in Libanon om een einde te maken aan het corrupte politieke bestel. Maar die poging lijkt voorlopig op niets uit te draaien, zelfs niet in Libanon waar Frankrijk historisch en economisch nog wel wat invloed heeft.

Macron wil zich samen met andere Europese leiders zoals Angela Merkel ook inzetten voor een bestand in Nagorno-Karabach in de Kaukasus. Eerder al probeerde hij te bemiddelen tussen Iran en de VS, en probeerde hij de situatie in Libië te ontzenuwen. Veel initiatieven, Macron en Fankrijk eisen weer een vooraanstaande rol op in de wereld. Voorlopig met beperkt succes. En ook in Wit-Rusland ziet het er op het eerste gezicht niet naar uit dat het conflict wél snel opgelost geraakt. Afwachten of eventuele onderhandelingen binnen de OVSE wat opleveren.