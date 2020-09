Geestelijke Gezondheidszorg krijgt 8 op 10 van patiënten, maar informatie en handhygiëne kunnen beter

Niet onbelangrijk in deze sector: gemiddeld geeft 60 procent van de patiënten aan zich “altijd” veilig te voelen. Al zijn er verschillen. Over handhygiëne weten de patiënten te melden dat gemiddeld minder dan 60 procent van de zorgverleners en medewerkers in orde is met de basisrichtlijnen handhygiëne. Let op: de vragenlijsten werden ingevuld in 2019, in pre-coronatijden, en zijn gebaseerd op gegevens van slechts 7 van de 32 psychiatrische ziekenhuizen.

Svin Deneckere van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg verwacht dan ook beterschap: “COVID-19 heeft het bewustzijn omtrent een goede handhygiëne, ook in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg, nvdr) ongetwijfeld verhoogd. We hopen dan ook op een hogere deelname aan de nieuwe metingen. Mogelijks kunnen we ook betere resultaten verwachten.”

Het is voor het eerst dat resultaten gepubliceerd worden van de meting van zorgkwaliteit in de sector Geestelijke Gezondheidszorg. U vindt ze op Zorgkwaliteit.be. Het is daarmee, na de algemene ziekenhuizen, de tweede zorgsector in Vlaanderen die kiest voor publieke rapportering.