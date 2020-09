Gents toerisme lijdt onder coronacrisis: "Er kwamen 75 procent minder bezoekers naar Gravensteen"

De bezoekerscijfers van de Gentse musea en historische huizen in de stad zijn er deze zomervakantie op achteruit gegaan in vergelijking met de vorige jaren. Het dieptepunt was te merken aan het einde van juli en begin augustus toen de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt werden. “Nadien kwam er wel een herstel in de cijfers”, zegt schepen Sami Souguir (Open VLD). “Maar over het algemeen is er toch een daling van 40 procent.”