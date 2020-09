Gent strijdt tegen voedselverspilling: "Gezinnen smijten 88 kilogram eten per jaar weg"

"Vooral voedselverlies in de landbouw -en voedingssector, en in de retail, trekt onze aandacht. Bijvoorbeeld bramen en frambozen die net iets te klein of te groot zijn en niet meer kunnen verkocht worden. Het gaat dan om 1.500 kilogram per week. Bij aardbeien gaat het zelfs om 2.500 kilogram per week dat weggegooid wordt of aan heel lage prijzen wordt verkocht. We bekijken dan of we daar sappen van kunnen maken, en of we die kunnen verwerken in sportgels of andere producten. We willen die een langere houdbaarheid kunnen geven, want die bederven vrij snel."