Nieuwe gouverneur Vlaams-Brabant geeft zijn eerste speech voor de provincieraad: "Ik wil een bemiddelaar zijn"

Wat de coronacrisis betreft, vindt Spooren het belangrijk om maatregelen in te voeren op maat van elke gemeente. "Sommige maatregelen werken niet in àlle gemeenten of zijn niet nodig in bepaalde gemeenten. Daarom is het zo belangrijk dat burgemeesters met hun lokale crisiscel de situatie analyseren en regels invoeren op hun maat. Bijvoorbeeld, het sluitingsuur van Brusselse cafés. Voor sommige gemeenten in de rand is de kans groot dat Brusselse cafébezoekers naar hen afzakken, maar in andere gemeenten die verder liggen van Brussel is dat risico veel kleiner. Dus zij moeten dan ook geen maatregelen nemen. En dat is een aanpak waar ik erg in geloof."