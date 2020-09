Groot ondergronds meer op Mars bevestigd, nog drie kleine andere meertjes gevonden

De aanwijzingen kwamen immers van slechts 29 waarnemingen die het radarinstrument Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) aan boord van de ESA-sonde Mars Express tussen 2012 en 2015 gemaakt had van het gebied.

Nu hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van 134 waarnemingen van MARSIS tussen 2012 en 2019, en ze hebben ook het zoekgebied uitgebreid. MARSIS stuurt radiogolven uit naar Mars die teruggekaatst worden door het oppervlak en door verschillende lagen van materiaal onder het oppervlak. Uit de manier waarop de golven teruggekaatst worden, kan men afleiden om welk materiaal het gaat, bijvoorbeeld rotsen, ijs of, als de laag materiaal erg veel stralen terugkaatst, vloeibaar water. Hetzelfde procede wordt ook op aarde gebruikt om meren onder het ijs in de poolgebieden op te sporen.

In hun nieuwe studie voeren de onderzoekers nu nieuwe bewijzen aan voor het bestaan van het grote ondergrondse zoutwatermeer en ze zeggen dat ze nog drie andere meren, met een diameter van enkele kilometers, ontdekt hebben in de buurt. "We hebben dezelfde watermassa geIdentificeerd, maar we hebben ook drie andere watermassa's gevonden rond de grote", zei planetair wetenschapper Elena Pettinnelli in Nature. "Het is een complex systeem." Pettinnelli is professor aan de Università degli Studi Roma Tre en een van de auteurs van de nieuwe studie.

De meren liggen verspreid over een gebied van zo'n 75.000 vierkante kilometer, zowat 2,5 keer de oppervlakte van België.

Volgens Philippe Mollet van Volkssterrenwacht MIRA is het niet duidelijk wat we ons moeten voorstellen bij zo'n ondergronds meer. Het zou kunnen gaan om een soort grot die vol water zit, of om erg poreus materiaal, eventueel met enkele kleinere grotten, dat tsjokvol water zit. Dat laatste lijkt hem het meest waarschijnlijk, zo zei de woordvoerder van MIRA in 'De wereld vandaag' op Radio 1.