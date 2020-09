Havenarbeiders protesteren aan Antwerpse gemeenteraad: "De wet Major moet blijven"

Tientallen dokwerkers hebben gisterenavond geprotesteerd aan de deur van de Antwerpse gemeenteraad. Ze willen dat de wet Major behouden blijft. Die wet verplicht Belgische havenbedrijven om alleen te werken met erkende havenarbeiders. Een aantal van die havenbedrijven hadden een klacht ingediend tegen de wet maar daar zijn de havenarbeiders niet blij mee. "We vragen om een brief te sturen naar die havenbedrijven om hun klacht in te trekken", zegt havenarbeider Yves Heylighen.