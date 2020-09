Roemeense burgemeester herkozen twee weken na zijn overlijden aan COVID-19: "We weten dat je trots bent op ons"

Dat iemand verkozen wordt na een overlijden is geen unicum. Zelfs in Roemenië is het al eerder gebeurd. In 2008 verkozen de inwoners van een dorp in het oosten van het land hun burgemeester opnieuw, nadat hij kort voor de stembusgang was gestorven.



Roemenië is zwaar getroffen door het coronavirus. Sinds eind februari zijn er al bijna 124.000 besmettingen vastgesteld. Bijna 4.800 mensen zijn eraan overleden. Dat is het hoogste aantal in het oosten van de Europese Unie.